جهاز النهر الصناعي يعلن إنفراج أزمة الكهرباء بحقول آبار منظومة الحساونة

ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي أمس الأحد عن بدء بتشغيل مضخة الحقل الشرقي لمباشرة تعبئة المسار الجنوبي وفق الشروط الهندسية المعتمدة في عمليات التعبئة.

جهاز النهر الصناعي بيّن بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن تشغيل المضخة جاء بعد جهود مشكوره بذلت من الأعيان والخيرين من أبناء الجنوب وتجاوب المواطنين الموجدين بمحطة الكهرباء.

يشار إلى أن جهاز النهر قد أوقف منذ يومين ضخ المياه إلى مدينة طرابلس والمنطقة الوسطى بضغط من مجموعة مسلحة ، مبيناً بأن هذه المجموعة أوقفت ضخ المياه إحتجاجاً على إنقطاع الكهرباء على مناطقهم لأكثر من يومين على التوالى .

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