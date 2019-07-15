أعضاء البرلمان يشاركون بالقاهرة في أعمال مؤتمر مستقبل ليبيا

شارك أعضاء مجلس النواب بالقاهرة أمس في أعمال مؤتمر “مستقبل ليبيا .. فرص وتحديات بناء الدولة الوطنية”، والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وحسب موقع المجلس فقد تناول المؤتمر عددا من المحاور حول مستقبل ليبيا والأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، وسبل تحقيق الدولة الوطنية بالإضافة إلى محور الأدوار الإقليمية والدولية وتأثيرها في الوضع الليبي، هذا وتضمن المؤتمر عددا من الأبحاث والدراسات والمعلومات والإحصائيات في هذا الصدد، بمشاركة عدد من الخبراء في السياسة والأمن والاقتصاد.

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