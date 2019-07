تختتم فعاليات الاجتماع التشاوري الذي يعقد برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا بالقاهرة.

و يعقد المشاركون مؤتمراً صحفياً لإعلان توصيات الاجتماعات التي استمرت 3 أيام.

و شهدت فعاليات الاجتماعات عدة لقاءات مختلقة بين أعضاء مجلس النواب الليبيين وكذلك لقاءات مع عدد من المسؤولين.

