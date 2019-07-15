المشري يبحث مع سيالة الأوضاع في طرابلس

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الاجتماع التباحث حول تطورات اشتباكات العاصمة طرابلس وسير عمل وزارتي الخارجية والصحة في ظل الأزمة الراهنة.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح مئات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1048 قتيلا و5558 جريحا بينهم مدنيون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

