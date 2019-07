قال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، إنه تم التأكيد خلال اجتماعات البرلمانيين في مصر، على ضرورة التعويل على البرلمان في الفترة القادمة لحل الأزمة الليبية، بعد فشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وإخفاقه في ذلك.

وكشف بليحق ، أن هذه الاجتماعات حضرها نواب من كافة التيارات السياسية والمدن والليبية، بهدف تدعيم دور البرلمان في الفترة القادمة والتعويل عليه في حل الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، باعتباره المؤسسة الوحيدة الشرعية والمنتخبة من الشعب الليبي.

The post بلحيق: اجتماع القاهرة نتج عنه الاتفاق على التعويل على البرلمان بعد فشل ” الرئاسي” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية