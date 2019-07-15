نفت شعبة الإعلام الحربي ما تردد من أنباء بشأن استعادة قوات الجيش السيطرة على مدينة غريان، مؤكدة أن كل الأخبار والمعلومات المتداولة في هذا الشأن أساس لها من الصحة.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن نشر الأخبار المغلوطة قد يكون سبباً في إرباك أي تحركاتٍ عسكريةٍ والتي تحمل جوانب سرية لازمة للحفاظ على سلامة قوات الجيش كما أن هذا الأمر يُعرّض المدنيين والشباب المُساند للقوات المسلحة في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الوفاق للمخاطر.

ودعت شعبة الإعلام الحربي النشطاء والمدونين والإعلاميين والوكالات الإخبارية إلى عدم نشر أي خبر إلى حين التحري من صحته مطالبة الجميع بالتعاون في جمع الأخبار والتأكد من صحتها من خلال القنوات الشرعية.