النواب يشاركون في أعمال مؤتمر مستقبل ليبيا المقام بالقاهرة

شارك أعضاء مجلس النواب أمس الاحد في أعمال مؤتمر مستقبل ليبيا “فرص وتحديات بناء الدولة الوطنية ” الذي نظمه في القاهرة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن المؤتمر تناول عددا من المحاور حول مستقبل ليبيا والأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية وسبل تحقيق الدولة الوطنية بالإضافة إلى التباحث حول محور الأدوار الإقليمية والدولية وتأثيرها في الوضع الليبي.

وتضمن المؤتمر عددا من الأبحاث والدراسات والمعلومات والإحصائيات في هذا الصدد بمشاركة عدد من الخبراء في السياسة والأمن والاقتصاد.

ويواصل حوالي 80 نائبا اجتماعاتهم في القاهرة التي بدأت يوم أمس الأول السبت لبحث الأزمة الليبية والتي من المقرر أن تختتم اليوم الاثنين.

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