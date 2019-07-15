المحجوب: التشكيلات المسلحة تم استنزافها

أعرب مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب عن ثقته في إنهاء الجيش الوطني للعملية العسكرية التي كان قد أعلنها في الرابع من إبريل لدخول العاصمة طرابلس

وذكر المحجوب أنَّ وحدات الجيش عملت في الفترة الماضية على استنزاف قدرات التشكيلات المسلحة في محاوِر خلة الفرجان ووادي الربيع وتستعد حالياً لدخول قلب العاصمة.

وقال المحجوب لوكالة العين الإخبارية إنَّ كل البيانات الصادرة عن الجيش الوطني مبنيةٌ على معطيات من غرف العمليات الرئيسية كما أوضح أنهم مستمرون في رصد أي تحركات في المياه والأجواء الليبية مؤكّداً أنه سيتمُّ التعامل مع أي هدف وفق البيان الصادر عن القائدِ العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية