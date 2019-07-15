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المحجوب: التشكيلات المسلحة تم استنزافها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب عن ثقته في إنهاء الجيش الوطني للعملية العسكرية التي كان قد أعلنها في الرابع من إبريل لدخول العاصمة طرابلس

وذكر المحجوب أنَّ وحدات الجيش عملت في الفترة الماضية على استنزاف قدرات التشكيلات المسلحة في محاوِر خلة الفرجان ووادي الربيع وتستعد حالياً لدخول قلب العاصمة.

وقال المحجوب لوكالة العين الإخبارية إنَّ كل البيانات الصادرة عن الجيش الوطني مبنيةٌ على معطيات من غرف العمليات الرئيسية كما أوضح أنهم مستمرون في رصد أي تحركات في المياه والأجواء الليبية مؤكّداً أنه سيتمُّ التعامل مع أي هدف وفق البيان الصادر عن القائدِ العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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