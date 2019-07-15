البرلمان المصري: أمن ليبيا من أمن مصر

شدد رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال على أن أمن ليبيا من أمن بلاده مشددا على ضرورة عدم السماح بالعبث في أمن ليبيا من أي دولة في المنطقة.

وأشار رئيس البرلمان في كلمته خلال الجلسة العامة التي ضمت وفداً من أعضاء مجلس النواب الليبيين إلى التقارب بين الشعبين المصري والليبي بحكم الكثير من الاعتبارات والروابط المشتركة، مؤكدا أن مصلحة ليبيا هي مصلحة مصر وأمنها من أمن بلاده وأن ومصر لن تتأخر أبداً عن دعم في كل ما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام العام بليبيا، مؤكداً أن البرلمان المصري يضع كافة إمكانياته وخبراته تحت تصرف مجلس النواب الليبي في سبيل تطوير العمل به.

وقد بدأ أكثر من 70 نائبا ليبيًّا السبت، بعقد سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف الوصول إلى حل ينهي الشرخ في مجلس النواب والذي أدى إلى انقسام جلساته بعد الرابع من أبريل ما بين طبرق وطرابلس، حيث تسعى مصر الراعية لهذا اللقاء أن تكون نتائج الاجتماع إيجابية وأن تنعكس على البلاد التي تعيش أسوأ ظروفها، مع أمل من قبة برلمان طبرق في أن تكون هذه الجلسات هي خاتمة الانقسامات والصراعات.

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