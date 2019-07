أكد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، أنه تم تشكيل لجنة مختصة لتقييم تحقيق الحكومات التنمية المستدامة.

وأضاف شكشك، في تصريحات تليفزيونية له، أنه” سيتم عرض التقرير أمام الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري”.

واكمل شكشك، أن كل الأهداف التي تحدثت عنها الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة لم يبدأ الحديث عنها في ليبيا حتى الآن فضلاً عن تحقيقها.

