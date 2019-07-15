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مصر: أردوغان يدعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد عبد الحكم إن التنظيمات الإرهابية الموجودة في ليبيا تشكل خطرا على الأمن القومي المصري.

و أضاف عبد الحكم خلال حوار تلفزيوني أن على المنظمات الدولية تقديم كل المساعدات للجيش الليبي لمواجهة هذه التنظيمات، مشيراً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما زال يقدم الدعم والمساعدات للتنظيمات الإرهابية في ليبيا ويجب التصدي لهذه الأفعال، ووقفها.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قد قال في مؤتمر صحفي عقب تفجيرات مقبرة الهواري ببنغازي والتي استهدفت مشيعي جثمان اللواء خليفة المسماري في مقبرة الهواري، الخميس الماضي أن تركيا مسؤولية عن التفجيرات لوجود رؤوس الإرهاب على أراضيها، كما وجه الاتهام مباشرة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لـ”صرفه الأموال على الإرهابيين”، وفق تعبيره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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