مصر: أردوغان يدعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا

قال مساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد عبد الحكم إن التنظيمات الإرهابية الموجودة في ليبيا تشكل خطرا على الأمن القومي المصري.

و أضاف عبد الحكم خلال حوار تلفزيوني أن على المنظمات الدولية تقديم كل المساعدات للجيش الليبي لمواجهة هذه التنظيمات، مشيراً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما زال يقدم الدعم والمساعدات للتنظيمات الإرهابية في ليبيا ويجب التصدي لهذه الأفعال، ووقفها.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قد قال في مؤتمر صحفي عقب تفجيرات مقبرة الهواري ببنغازي والتي استهدفت مشيعي جثمان اللواء خليفة المسماري في مقبرة الهواري، الخميس الماضي أن تركيا مسؤولية عن التفجيرات لوجود رؤوس الإرهاب على أراضيها، كما وجه الاتهام مباشرة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لـ”صرفه الأموال على الإرهابيين”، وفق تعبيره.

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