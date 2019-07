أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، أن ” الجيش نجح في استنزاف المليشيات في محاور تخوم طرابلس كخلة الفرجان ووادي الربيع وغيرها”.

وأكمل المحجوب، أن ” الجيش يستعد لدخول قلب العاصمة لتحريرها من براثن الإرهابيين”.

وأضاف المحجوب، أن ” القيادة العامة كانت قد أصدرت تعليماتها بالتصدي لأي محاولة لتهريب الأسلحة من تركيا “.

