الإعلام الحربي يفند خبر استعادة القوات المسلحة سيطرتها على غريان

فندت شعبة الإعلام الحربي كل الأخبار والمعلومات التي أشارت إلى استعادة سيطرة القوات المسلحة على مدينة غريان، موضحة أنه لا صحة لتلك الأخبار حتى اللحظة.

وشددت الشعبة على كافة الناشطين والمدونين والإعلاميين وكافة الوكالات الإخبارية عدم نشر أي خبر قبل التحري من صحته، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة قد يكون سببا في إرباك التحركات العسكرية، والتي تحمل جوانب سرية يجب الالتزام بها لإنجاحها، وحفاظا على سلامة الجنود والمدنيين والشباب المساند للقوات المسلحة في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة.

الشعبة وفي بيان لها أمس أكدت أنه ستتم محاسبة كل من يقوم بإذاعة ونشر أي معلومات خاطئة.

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