“خارجية البرلمان” تشن هجوما شرسا ضد السفير النيجيري لهذا السبب

أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب استقبال سفير دولة نيجيريا الكيس كيفاس ” النائب صادق الكحيلي – رئيس البرلمان الموازي بطرابلس- والذي وجهت اللجنة اتهاما له بانتحال صفة رئيس البرلمان.

وأوضحت اللجنة، أن استقبال السفير النيجيري للنائب صادق الكحيلي بصفته المزورة يعد انتهاك للأعراف الدولية والعمل الدبلوماسي.

وطالبت اللجنة، السفير النيجيري بتوضيح ملابسات اللقاء واحترام المؤسسات الشرعية في البلاد ومراعاة العلاقة القوية بين البلدين.

