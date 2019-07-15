بلدية سرت تبحث إزالة الألغام بالمدينة

اجتمع مختار المعداني عميد بلدية سرت مع ليام تشيفرز المدير الإقليمي مدير برنامج العمليات لمنظمة هالو ترست الانكليزية المكلفة بإزالة الالغام والمخلفات.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن المعداني أكد أنه سيتم وضع آلية للتنسيق بين البلدية والمنظمة بشأن خطة العمل المتعلقة بإزالة الالغام والاجسام الخطيرة جراء حرب تحرير سرت عام 2016 والمخلفات الحربية.

واوضح مسؤول الاعلام ببلدية سرت محمد الأميل أنه جرى خلال الاجتماع استعرض عمل المنظمة لأول مرة في سرت مشيرا إلى الهدف من ذلك ازالة المخلفات الحربية والالغام بسرت ووضع آلية لتدريب الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم بالمنظمة حسب التخصصات المطلوبة.

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