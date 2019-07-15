النواب يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة

يواصل أعضاء مجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعاتهم في القاهرة لبحث الأزمة الليبية بمشاركة قرابة 80 عضوا بالبرلمان.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن النواب المجتمعون في القاهرة لليوم الثالث على التوالي توافقوا على وحدة التراب الليبي وأكدوا على شرعية مجلس النواب، مشددين على أن أي حل سياسي يجب أن يأتي من مجلس النواب مع التأكيد على مدنية الدولة.

ولفت بليحق إلى أن النواب يواصلون الاجتماعات لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية بهدف إيجاد حلول لها تنعكس إيجابا على ليبيا.

وحول جلسات النواب التي عقدت في مدينة طرابلس قال بليحق إنها ليست جلسات وانما هي اجتماعات ل23نائب منهم 10لم يؤدوا اليمين القانونية، وبشأن سبب اجتماع النواب في مصر قال إنه جاء بموجب دعوة من مصر الحريصة على أمن ليبيا ووحدتها في سبيل تقريب وجهات النظر.

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