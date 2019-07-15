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طرابلس.. قصف ليلي واشتباكات متواصلة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تركز قوات الجيش الوطني في آخر أسبوعين على الطيران الليلي الذي يستهدف مواقع في غريان وطرابلس مع استمرار الاشتباكات في عين زارة ووادي الربيع وحديث متواتر عن قرب بدء الموجة الثانية من المعركة .

ترقب و انتظار لموجة الحسم من قبل الجيش الوطني، ليس فقط من أنصاره، إنما حتى من المراقبين الذين يحللون الوضع عن كثب وينظرون من خلال المجهر إلى تطورات ما يحصل في ليبيا .

وقد باتت استراتيجية الجيش الوطني مؤخراً تعتمد بشكل أكبر على الطيران الليلي، الذي ضرب أهدافا طيلة الفترة الماضية في مدينة غريان وما يزال يستهدف تجمعات في مواقع داخل عين زارة ووادي الربيع.

وفي ذات الوقت وبالتوازي يقوم الجيش الوطني بارسال تعزيزات مسلحة قالت القيادة العامة حولها بإنها تندرج تحت بند الموجة الثانية من العمليات العسكرية؛ للدخول إلى طرابلس والتي أجمعت كل الشخصيات العسكرية التي تتصدر وسائل الإعلام على أنها ستكون قوية وحاسمة.

وفي مقابل هذا المد من الجيش الوطني من بعد الانسحاب من مدينة غريان لم نعد نسمع عن تقدمات للتشكيلات المسلحة، فقد بهَت إصرارهم على الدخول إلى مطار طرابلس الدولي، وتوقفت جبهاتهم من جهة اسبيعة، وقد بات هذا السكون يقلق المراقبين الذين يرى بعضهم أن قوات الوفاق تتجهز إما للدخول إلى صبراتة، أو التوجه إلى قاعدة الوطية، دون إغفال رأي آخر يرى أن القتال سوف يكون من محور ازطارنة ترهونة مباشرةً ، وتبقى كل هذه السيناريوهات تنبؤات وتوقعات قابلة للتصديق والتكذيب في انتظار حقيقة الميدان.

وستبقى حقيقة الميدان هي سيد الموقف، فالجيش الوطني عاقد العزم على المضي قدماً في تحقيق هدفه الموضوع مسبقاً بالدخول إلى طرابلس وتحريرها من سطوة الجماعات المسلحة، وقد عززت هذه الرغبة أنباء عن اجتماع كان بين حفتر وعقيلة والثني قيل إنه بحث مرحلة ما بعد طرابلس مع بروز تسريبات عن شكل المرحلة وكيفية سريان الوضع العام خلالها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ،،والتي أجمعت كل الشخصيات العسكرية التي تتصدر وسائل الإعلام على أنها ستكون قوية وحاسمة،، .. ،،من بعد الانسحاب من مدينة غريان لم نعد نسمع عن تقدمات للتشكيلات المسلحة، فقد بهَت إصرارهم على الدخول إلى مطار طرابلس الدولي، وتوقفت جبهاتهم من جهة اسبيعة،، .. ،،أنباء عن اجتماع كان بين حفتر وعقيلة والثني قيل إنه بحث مرحلة ما بعد طرابلس،، ههههههههههههههههه الذي يقرأ هذا الكلام يظن أن حفتر دقائق ويدخل طرابلس … الهزيمة يسمونها انسحاب والمشكلة أنهم من النوع الذي يكذب كذبة ثم يصدقها. ثم من الذي من المفترض أن يدخل المهاجم ام المدافع.
    المزيد والمزيد من الوهم والكذب ..

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    • مرسى عياد العياط مات يارجاله
      صادق طريانى الاعور يتكلم على الله بلا علم
      العريف صلاح باطى مات محروقة بصروخ جو ارض وهو غايعان
      مضراطة المتعطشه للدم الليبين سوف ياتى دورك بحصارك بعد طرابلس ام تنطقو بشهادتين وتتبارو من دين البناالهالك ودخول دين الاسلام وسنه النبى وماعليه اصحابه ام تذهبو الى وطنكم تركيا واخلا المدينة لاهل تورغا يا تبع سيد قطب ومذهب الفاسد لبنا الهالك وترك الشرك والتصوف والتوبة

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  • يابلال انت تيس غبى جدا صعب عليك تفهم هذه التحليلات المنطقية وانت تعيش ليل نهار فى مشاهدة قنوات اخوانية كاذبة توهمك بان دخول غريان بالغدر والخيانة سيؤدى الى الوصول للرجمة ربنا يشفيك فى مستشفى قرقارش اما اى واحد عنده ذرة عقل فيعرف ان غريان مصيدة للجرذان يتم كل يوم تصفية اعداد كبيرة منهم واى مدد يصل اليهم على حساب محاور القتال فى طرابلس فهى على بعد مائة كيلوا من طرابلس بينما فى محاور القتال نرى تقدم نحو صلاح الدين وهدوء بمحور المطار بعد توقف حالات الانتحار للمليشيات واهم من هذا كله سيطرة جوية كاملة لنسور الجو من الجيش الوطنى تدمر كل مخازن السلاح والذخيرة واى اليات للمليشيات وما يؤخر اقتحام طرابلس هو التاكد من ضعف المليشيات للدخول باقل خسائر بين المدنيين والمنشآت لكن المعركة محسومة للجيش الوطنى وستكون وقتها مبلول يابلال مثل الاطفال الصغار لعنة الله عليك انت واخوانك المصاريت شر خلق الله وحثالة المجتمع الليبى

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  • .المتغطى باردوغان عريان فبعد غدر وخيانة غريان اصبح الضرب فى المليان وبعد تدمير غرفة عمليات الطائرات المسيرة ولم يعد لجنوده امان تراجع للخلف وقال بالامس انه يتابع الموقف فى ليبيا والجزائر وتونس واففانستان اى انه تحول من لاعب لمتفرج بعد ان اعلنت مصر ان امن ليبيا من امن مصر وهو يعرف جيدا قوة الجيش المصرى ولديه جيش واحتياطى بعدد سكان ليبيا كلها كما توجد قاعدة محمد نجيب بالقرب من الحدود الليبية وفى خلال ساعات قليلة تكون مساندة للجيش الوطنى فى حالة اى اعتداء خارجى بقوات لا قبل للجيش التركى مواجهتها بدبابات حديثة امريكية تصنع فى مصر يينما لا يستطيع نقل اى دبابات حيث سيتم تدميرها فى عرض البحر ولا يستطيع ارسال مقاتلات لانها يجب ان تمر على ايطاليا بينما السماء مفتوحة للطيران المصرى لدعم الجيش الوطنى وليس لمحاربته كما يفعل اردوغان وبالتالى تراجع بعد ان ايقن ان المعركة محسومة للجيش الوطنى وهو اعترف من قبل بقوة الجيش الوطنى وانه اراد ان يدعم المليشيات لتقليل الفارق وهو ما فشل فيه وتراجع للخلف ليتفرج وغدا سنجده يعرض صفقة لتسليم الكلابرالمسعورة عنده من الليبين ويطلب الثمن فهو الان يضيق على السوريين فى اسطنبول ولا يريد عالة عليه فى ظل الازمة الاقتصاية خاصة انهم اثبتوا فشلهم وحتى كانوا سببا بغباوتهم فى سقوطه فى اسطنبول والان هو حليف لروسيا التى تصنف الاخوان جماعة ارهابية وسيقدمهم قربان لبوتن

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