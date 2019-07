برلماني: خاطبنا دول الرباعي لمنع تدخل تركيا في الشأن الليبي

أكد عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت ، أن ” تفعيل دور مجلس النواب سيدفع بالعملية السياسية للأمام كونه يمثل كافة شرائح الليبيين”.

وأكمل ثابت، في تصريحات صحفية له، أن البرلمان هو الجسم التشريعي في البلاد ولدى النواب تطلعات لتفعيل دوره بشكل أكبر وطرح مبادرات لنزع فتيل الأزمة في البلاد.

وأوضح ثابت، أن “البرلمان خاطب الرباعية الدولية حول ليبيا، وذلك لتحجيم التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي وخاصة التدخلات التركية”.

