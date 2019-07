نائب رئيس البرلمان العربي: التدخلات الخارجية تسببت في تأزيم الحالة السياسية الليبية

أكد عضو مجلس النواب ، نائب رئيس البرلمان العربي، أبو صلاح شلبي، أن “الاجتماعات التشاورية في القاهرة تطرقت إلى آلية إعادة تفعيل دور البرلمان الليبي خلال الفترة المقبلة”.

وأكمل شلبي، في تصريحات صحفية له، أن ” تفعيل البرلمان يساهم بشكل أكبر في حل الأزمة الليبية والتأكيد على وحدة التراب الليبي ونزع فتيل الأزمة”.

وأوضح شلبي، أن “الاجتماعات تناولت كيفية تحجيم دور بعض الدول الإقليمية التي تتدخل في الشأن الليبي”.

وأضاف شلبي، أن ” التدخلات الخارجية تسببت في تأزيم الحالة السياسية الليبية فنحن حريصين على عقد جلسات للبرلمان خلال الفترة المقبلة لممارسة دوره بشكل أكبر وفعال”.

