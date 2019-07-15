المغربي: البرلمان يحترم التعهدات الدولية ومساعي حل الخلاف بين الليبيين

قال عضو مجلس النواب إدريس المغربي إن البرلمان يحترم التعهدات الدولية ومساعي حل الخلاف بين الليبيين، مؤكدا أن أي جهود دولية ما لم تكن مبنية على الدستور الليبي والإعلان الدستوري، وصادرة عن مجلس النواب، فإنها تعتبر فاشلة حسب قوله.

المغربي شدد في تصريحات صحفية على أن البرلمان لديه ثوابت واضحة، مؤكدا أنه ليست هناك صفة قانونية أو دستورية لحكومة فايز السراج، معتبرا إياه وأعضاء حكومته موظفين لدى هيئة الأمم المتحدة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن حكومة السراج غير قادرة على لم شمل الليبيين، وأنها شهدت تشققا داخليا في الأسبوع الأول من تشكيلها، كما فشلت في المحافظة على الاستثمارات والموارد الأخرى.

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