تنسيقية تمكين المرأة تعقد اجتماعها الثالث في بنغازي

بنغازي-العنوان

عقدت تنسيقية دعم المرأة الليبية لثورة الكرامة، أمس الأحد، اجتماعها الثالث في بنغازي بمشاركة عدد من الرائدات بالمدينة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتورة عائشة البرغثي رئيس التنسيقية وبحضور أعضاء اللجنة المقترحة استعراض الهيكل التنظيمي للتنسيقية وأهدافها.

وتم خلال الاجتماع وضع العديد من المقترحات للعمل عليها خلال الفترة القريبة القادمة والتي من أبرزها إعداد شريط وثائقي يستعرض دور المرأة الليبية أثناء الحرب مع التركيز على عائلات الشهداء وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالهلال الأحمر الليبي ولجان الإغاثة وأمهات الشهداء والجرحى والكشافة والنازحات والمهجرين من أهلنا في تاورغاء والكراريم والنساء المناضلات أثناء الحرب.

كما تم تقديم مقترح حول دور الأم، بالإضافة إلى مقترح لإقامة ندوة حول البنود القانونية لحقوق الإنسان مع إعداد وعرض توثيقي عن المرأة من ذوات الإعاقة لتكون محط اهتمام وذلك بتخصيص ندوة ستحمل عنوان المرأة الليبية المتميزة.

كما سيتم خلال المقترح تناول النساء الليبيات المتميزات على الساحة الدولية بالإضافة إلى تناول الجانب الاقتصادي لأنشطة المرأة من خلال المشاريع الصغرى وخلق بدائل اقتصادية ومن ضمن اهتمامات اللجنة كذلك الاهتمام بجانب رياضة المرأة وإبراز المتميزات في هذا الشأن بالإضافة إلى تمكين المرأة سياسيا وحماية المرأة والعدالة الاجتماعية.

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