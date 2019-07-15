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خارجية النواب تستنكر لقاء السفير النيجيري بمنتحل صفة رئيس مجلس النواب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب، استقبال سفير دولة نيجيريا لدى ليبيا، للنائب الصادق الكحيلي، بصفة رئيس مجلس النواب.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، إن الكحيلي انتحل صفة رئيس مجلس النواب، في انتهاك قانوني ودستوري يهدد بشكل واضح وحدة البلاد، ومؤكدة أن هذا اللقاء يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم العمل الدبلوماسي.

وطالبت اللجنة بتوضيح ملابسات هذا اللقاء المخالف لقواعد التعامل مع المؤسسة المنتخبة، داعية السفير النيجيري إلى الالتزام بالتشريعات الليبية، والقوانين الدبلوماسية، متعهدة باتخاذ الإجراءات القانونية في حال تنظيم لقاءات مماثلة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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