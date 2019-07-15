شاهد..مظاهرة حاشدة ببنغازي رفضا للتدخل التركي و القطري في عملية طرابلس

خرج المئات من سكان مدينة طرابلس ،في مظاهرات حاشدة ،نددة بالتدخل التركي والقطري في ليبيا، ودعمهما المتواصل بالأسلحة والذخائر للمليشيات والجماعات الإرهابية التي تسعى لاستمرار الفوضى وزعزعة استقرار البلاد.

و طالب المتظاهرون تركيا بالتوقف عن تزويد حكومة الوفاق بالأسلحة التي تدعم استمرار سيطرة الميليشيات المسلحة على طرابلس.

كما عبر المتظاهرون الذين خرجوا بساحة الشهيد عبد السلام المسماري عن تأييدهم ودعمهم للقوات المسلحة، التي تخوض حربا متواصلة لتحرير البلاد من هذه العصابات المسلحة.

كما تأتي هذه المظاهرات للتعبير عن التنديد بالأعمال الإرهابية التي ترتكبها هذه الجماعات، والتي كان آخرها التفجير الذي استهدف مشيعين مدنيين وعسكريين بمقبرة الهواري، وأودى بحياة أربعة أشخاص، وإصابة آخرين.

ورفع المتظاهرون لافتات لشخصيات إخوانية ليبية تمولها تركيا وقطر, معربين عن رفضهم للدور السلبي للدوحة وأنقرة فى ليبيا.

كما رفع المتظاهرون اللافتات المؤيدة للجيش الوطني الليبي، مؤكدين وقوفهم خلف القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في معركته ضد الميليشيات المسلحة في طرابلس.

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