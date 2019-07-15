السوق الرسمية: استقرار الدولار والعملات الخليجية وتراجع الإسترليني وصعود اليورو

شهدت العملة الأميركية تذبذب في متوسط سعرها خلال الفترة الماضية، ليسجل الدولار الأميركي استقرارا أمام الدينار الليبي، اليوم الإثنين، عند متوسط سعر 1.3957 دينار.

وزادت العملة الأوروبية، ليصل اليورو إلى 1.5732 دينار الإثنين، مقابل 1.5731 دينار أمس الأحد، بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.7543 دينار، مقابل 1.7546 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتشهد العملة اليابانية استقرارًا ملحوظًا منذ الأسبوع الماضي، إذ سجل متوسط سعر صرف الين 1.29 دينار، في حين ارتفع اليوان الصيني إلى 0.203 دينار، مقابل 0.2028 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، حافظ الريال السعودي علي متوسط سعره أمام الدينار عند 0.3721 دينار، وكذلك متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند 0.38 دينار.

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