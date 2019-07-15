أردوغان: نتابع عن كثب جميع تطورات المنطقة على رأسها الأحداث في ليبيا

ليبيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده تتابع عن كثب جميع التطورات في دول المنطقة وعلى رأسها ليبيا والجزائر وتونس.

أردوغان قال وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية إنهم يتابعون جميع الأحداث في جنوب آسيا وأفغانستان وباكستان والهند كما تتابع عن كثب قضية العقوبات الأمريكية على إيران لأن جميع التطورات في تلك المناطق يصل تأثيرها إلى تركيا.

يشار إلى ان تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال اجتماع عقده أمس الأحد مع رؤساء تحرير عدد من وسائل الإعلام في اسطنبول.

وتأتي تصريحات أردوغن هذه بعد إعترافه بدعم حكومة الوفاق بالسلاح لتتمكن من مواجهة القوات المسلحة جنوب طرابلس ، متخذاً موقفاً عدائياً من المؤسسة العسكرية التابعة لمجلس النوايب المنتخب.

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