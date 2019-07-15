ضبط “عشماوي” كشف “خلية إرهابية” في الكويت

قالت وسائل إعلام كويتية إن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى سوف يصل بعد ظهر اليوم الاثنين إلى العاصمة الكويتية في مسعى لإطلاع قادة أمنيين كويتيين على ملف اعترافات الضابط المصري السابق الذي تحول إلى إرهابي، وقاتل في ليبيا التي هرب إليها، قبل أن يُسلّمه الجيش الوطني إلى الأجهزة الأمنية المصرية يوم الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي، إذ تقول مصادر أمنية كويتية إن عشماوي اعترف بوجود اتصالات متكررة وتنسيق مع “خلية إرهابية” ضبطتها الكويت، وتتبع جماعة الأخوان المسلمون، وكان لعناصرها صلة بتفجيرات إرهابية وقعت في مدن مصرية خلال العامين الماضيين.

وبحسب وسائل الإعلام الكويتية فإن اعترافات عشماوي أثناء استجوابه في ليبيا، ولاحقا في مصر دلّت على أن أفرادا يعيشون في الكويت منذ خمس سنوات نسقوا مع عشماوي الذي كان موجودا في ليبيا بعض العمليات الإرهابية التي نُفّذت في مصر ضد مقار أمنية، ومنشآت حيوية، وأن أجهزة الأمن الكويتية سوف تطلع على الملف الكامل لاعترافات عشماوي الموثقة، وقد تتخذ قرارا بتسليم الخلية الإرهابية للجانب المصري، أو إصدار قرار بمحاكمتهم أمام القضاء الكويتي في المرحلة المقبلة.

وتفحص أجهزة أمنية كويتية “صلة الربط” بين “الخلية الإخوانية” في الكويت، وبين مواطنين كويتيين قد سهلوا هروبهم من مصر عام 2013، وسهلوا لهم الإقامة في الكويت، وسط مخاوف أن يكون للخلية الأخوانية التي ضبطتها أجهزة الأمن الكويتية يوم الجمعة صلة بمحاولات لزعزعة استقرار الكويت، أو احتمال أن يكون هنالك خلايا إرهابية أخرى.

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