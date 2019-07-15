سفير نيجيريا يتلقي شخص ينتحل صفة عقيلة صالح والبرلمان يستغرب

أعربت لجنة الخارجية بمجلس النواب عن استغرابها حيال التقارير الواردة بشأن استقبال سفير دولة نيجيريا الكيس كيفاس للصادق الكحيلي الذي انتحل صفة رئيس مجلس النواب.

واعتبر رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان يوسف العقوري، في بيان له أن ذلك يعد انتهاكا قانوني ودستوري يضرب بعرض الحائط جميع قواعد الديمقراطية ويهدد بشكل واضح وحدة البلاد.

واستنكرت اللجنة اللقاء مؤكدة أنه “يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم العمل الدبلوماسي ” مشددة على رفضها هذا اللقاء مطالبة السفير بتوضيح ملابساته باعتباره مخالفا لقواعد التعامل مع مؤسسة منتخبة.

ودعت اللجنة السفير إلى الالتزام “بالتشريعات الليبية والقواعد الدبلوماسية التي تنظم عمل البعثة تقديرا للعلاقات التاريخية بين البلدين” مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال تنظيم لقاءات مماثلة.

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