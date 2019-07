العريبي لـ” المتوسط”: السراج أصبح رهينة للميلشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير

اعتبر رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، أن رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، أصبح رهينة للميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس وهو ما يحتاج لدور فاعل لمجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا.

وأكد العريبي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن اللقاء التشاوري بين النواب في القاهرة يأتي بمبادرة من الجانب المصري لبحث توحيد المجلس.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان.

وقال العريبي إن أعضاء مجلس النواب قاموا بزيارة إلى مجلس النواب المصري وجامعة الدول العربية وذلك لبحث التعاون المشترك ودعم البرلمان في الوقت الراهن الذي تشهد فيه ليبيا تدخلات خارجية سافرة.

وشدد العريبي على أن اجتماعات القاهرة تأتي كخطوة أولى لتوحيد مجلس النواب، مشيراً إلى أن أعضاء البرلمان يتطلعون لتوحيد صفوف المجلس للمساهمة في حل الأزمة الليبية.

وأعرب العريبي، عن حرص أعضاء مجلس النواب لتوحيد الصفوف لنزع فتيل الأزمة، مؤكدا تفاؤله باللقاءات التشاورية التي ستجري في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

