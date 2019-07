“باشاغا” يناقش سبل تنظيم العمالة الوافدة بسوق العمل الليبي

تركز الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا صباح اليوم الاثنين بوزير العمل والتأهيل السيد المهدي الأمين, حول مسألة تنظيم العمالة الوافدة بسوق العمل الليبي.

وكما تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة دراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل وتخفيف القيود على استجلاب العمالة الوافدة, وذلك لحاجة السوق العمل الليبي لهذه العمالة بما يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة خدمةً للصالح العام.

