الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاثنين‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاثنين أن إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم على دواخل سرت – ابونجيم – بني وليد -القريات والحمادة ،بينما تسجل انخفاض ملحوظ على المناطق الممتدة من راس اجدير حتى الخمس وسهل الجفارة ويشمل الانخفاض باقي مناطق الشمال في المساء ويستمر الاعتدال في الحرارة الي نهاية الاسبوع .

فعلى مناطقرأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر مساءاَ على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعةمثيرة للأتربة والغبار مع هبوط فى الرؤية على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 30 – 36 ) مْ على المناطق الممتدة من راس جدير حتى الخمس وسهل الجفارة وجبل نفوسة ، وتتراوح ما بين ( 40 – 45 ) مْ على المناطق الممتدة من الخمس الى سرت والدواخل وتصل (49) على ابونجيم ، وتسجل انخفاض ملحوظمن مساء اليوم على اغلب المناطق .

أما على مناطقالخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد عللى المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتكون شمالية غربية على اقصى الساحل الشرقى تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 35 – 45 ) مْ ولاتتجاوز (32) مْعلى طبرق واقصى الساحل الشرقى وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 42 –47 ) مْ .

وعلى مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية ألى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 40 – 44 ) مْ .

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