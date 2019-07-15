المعهد الوطني لعلاج الأورام بمصراتة يتسلم شحنة أجهزة ومعدات طبية

تسلّم المعهد الوطني لعلاج الأورام بمصراتة شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية، التي جرى التأكد من مطابقتها التوريدات عن طريق لجنة الاستلام والمطابقة بقسم المعدات والمستلزمات الطبية التابع لإدارة الصيدلة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن مخازن المعهد تسلّمت جهاز عمليات دقيقة خاص بأورام المستقيم وعدد 2 مناظير معدة ومنظار مثانة جراحي ومنظار كلية جراحي ومنظار حالب وجهاز قسطرة جراحية إلى جانب معدات خاصة بقسم المسالك ومناظير مرئية وجهاز كي جراحي ومعدات مناظير وجهاز ليزر لأورام البروستاتا مع ملحقاته ومعدات خاصة بالعمليات المفتوحة.

وأوضحت الوزارة أنها دعمت المعهد الوطني لعلاج الأورام بمصراتة بشحنة أدوية خلال العام الماضي كما تسلم المعهد شحنة أخرى خلال شهر يونيو من العام الجاري.

ويأتي هذا الدعم تنفيذًا لخطة الوزارة التي أعلن عنها وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى لتعزيز خدمات القطاع الصحي في مختلف مدن ومناطق البلاد في اطار تطوير العمل اليومي والارتقاء بالادارة الامنية، ولمتابعة سير العمل، ولتحديد المسؤوليات.

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