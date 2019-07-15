تجدد الاحتجاجات غرب طرابلس لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي

أعرب عدد من سكان غرب العاصمة عن غضبهم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مع ارتفاع درجات الحرارة، واقتراب موجة حر أخرى .

حيث تجددت مساء أمس الاحتجاجات بمنطقتي غوط الشعال والحي الإسلامي غرب طرابلس، من قبل المواطنين بعد انقطاع الكهرباء قرابة عشرين ساعة، قبل أن يتم تفريقهم بأعيرة نارية أطلقها مسلحون في الهواء.

يشار إلى أن العاملين بمحطات التوزيع في جنوب وغرب طرابلس وغيرها، كانوا قد أكدوا الجمعة الماضية تعرضهم لتهديدات وضغوط من قبل مسلحين أجبروهم على عدم توزيع الأحمال في مناطقهم ومدنهم، مما قد يتسبب في انهيار الشبكة بالكامل .

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