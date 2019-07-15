مستودع مصراتة النفطي يفرج على إمدادات الوقود الى بني وليد

وصلت صباح اليوم الى مدينة بني وليد عدد 9 شحنات وقود بعد قرار قطع إمدادات الوقود على محطات المدينة من مستودع مصراتة النفطي منذ أسبوعين ماضيين

وقالت مديرية امن بني وليد ان الشحنات وصلت الى المحطات بتأمين من افراد مديرية الامن وستشرع في ضبط توزيع الوقود على المواطنين

وذكرت المديرية ان المحطات التي وصلتها شحنات الوقود اليوم هي

مسعود خليفه الطهرة .

علي دروخ .الحي الصناعي

الحضيري سهول التلمات .

ابناء النعاس الاعطيات .

لوحيشي الدلول .

اسامه عامر طريق المطار .

علي العايب اشميخ (شحنتين )

ابوقرين الاساحقه.

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