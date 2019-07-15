“المنظمة الليبية للسلم” تطالب بفك حصار مدينة الأصابعة

الأصابعة-العنوان

قالت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة أنها تلقت العديد من الشكاوى من أهالي مدينة الأصابعة التي تتعرض لحصار خانق منذ ثلاثة أشهر وذلك بمنع دخول الوقود والمؤن والأدوية بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء بشكل متواصل، يعتقد أنه متعمد.

وأوضح بيان المنظمة الذي تلقت العنوان نسخة منه، بأن انقطاع الكهرباء أدى إلى نقص الإمداد المائي من الآبار داخل المدينة.

وأدانت المنظمة الحصار الذي لا يساهم في بناء الوطن ويزيد الانقسام والفرقة، مطالبة كافة الجهات تحمل مسؤوليتهم وفك الحصار على مدينة الأصابعة فورا دون إبطاء.

واعتبرت المنظمة عبر بيانها أن ما حدث هو ناتج لصراعات وحروب دعت المنظمة مرارا وتكرارا لتجنبها واتباع آليات الحوار الدبلوماسي الليبي.

وجددت المنظمة رفضها لما يتعرض له أهالي الأصابعة وتطالب أصحاب الغرض بفك الحصار على المدينة فورا.

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