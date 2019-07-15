تسليم سيارات إطفاء لمديرية أمن غدامس

قام رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بتسليم سيارات إطفاء لمديرية أمن غدامس وبحضور مدير الأمن ورئيس فرع هيئة السلامة الوطنية غدامس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن تسليم السيارات جاء بناء على تعليمات وزير الداخلية فتحي باشاغا.

وأوضحت الوزارة أن هذه المركبات تم استرجاعها من قبل فرع الإدارة خلال المدة الماضية والتي كانت مسروقة ومُجهزة بالكامل ونوعها (MAN) مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم وزارة الداخلية لمديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها لتقديم الخدمات للمواطنين في مجال العمل الأمني والسلامة الوطنية.

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