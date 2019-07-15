بني وليد..ارتفاعا في إعداد الحالات اللدغ ونقصا في أمصال العقارب

ارتفعت في مدينة بني وليد حالات الإصابة بلدغات العقارب والافاعي ، ووفق مصدر خاص بمستشفى بني وليد العام فإن حالات الإصابة بلدغات العقارب تحصل خاصة في الأحياء السكنية القريبة من وادي البلاد التي وصلت الى 9 حالات .

وقال عدد من الأهالي بني وليد عند إصابة أطفالهم بلدغات العقارب يقومون بعلاجهم بالطرق التقليدية (الطب الشعبي والمشهورة في بني وليد بعشبة الجلالطة بسبب نقص الأمصال وارتفاع أسعارها في حالة توافرها بالصيدليات.

وحملت ادارة الخدمات الصحية بني وليد وزارة الصحة بحكومة الوفاق عدم اهتمامهم بتوفير الأمصال الخاصة بعلاج لدغات وسم العقارب.

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