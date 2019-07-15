الوفاق تبحث تنظيم العمالة الوافدة بليبيا

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الاثنين مع وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين تنظيم العمالة الوافدة بسوق العمل الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة دراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل وتخفيف القيود على استجلاب العمالة الوافدة وذلك لحاجة سوق العمل الليبي لهذه العمالة بما يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة خدمةً للصالح العام.

وحضر الاجتماع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية ومندوب عن جهاز الحرس البلدي ومندوب عن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية ومدير غرفة الصناعة والتجارة ومصلحة الطيران المدني.

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