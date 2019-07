خاص المتوسط / حنان منير

يعقد أعضاء مجلس النواب، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للحديث عن مخرجات اجتماعهم بشأن توحيد الرؤى حول الأزمة الليبية.

