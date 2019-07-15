إرهابيون من درنة وبنغازي يقاتلون الجيش في طرابلس

طرابلس-العنوان

أظهر رصد شعبة الإعلام الحربي للإرهابيين الذين يقاتلون في صفوف مجموعات الوفاق المسلحة عبر إصدار “كشف اللئام عن حقيقة حشد اللئام” عدد من العناصر الإرهابية الفارة من مدينتي بنغازي ودرنة.

وأظهر الجزء الثامن من إصدار “كشف اللِثام عن حقيقة حشد اللِئام” الإرهابي سليمان المغربي الملقب بـ “كنجي” وهو من سكان مدينة بنغازي وأحد مقاتلي كتيبة ليبيا الحرة الإرهابية المنضوية تحت شورى بنغازي.

شارك “كنجي” في محاولة اقتحام كتيبة شهدا الزاوية عام 2014 فر خارج مدينة بنغازي عام 2015 باتجاه طرابلس.

“كنجي” تم رصده أثناء مشاركته مع الحشد الميليشياوي في العاصمة طرابلس وذلك بعد نشره صور ومقاطع فيديو توضح تواجده بمحاور القتال.

كما أظهر الإصدار الإرهابي منذر الحاسي الملقب بـ “مجهول” وهو من سكان بنغازي وأحد مقاتلي شورى بنغازي وسبق له وأن شارك في معارك قاريونس وقنفودة.

“مجهول” فر خارج المدينة باتجاه مصراتة وانضم مع سرايا بنغازي وشارك في الهجوم على الموانئ النفطية.

وتم رصده أثناء مشاركته مع الحشد الميليشياوي في العاصمة طرابلس وذلك بعد نشره صور ومقاطع فيديو توضح تواجده بمحاور القتال.

وأظهر الإصدار أيضا الإرهابي أشرف لصيفر الملقب بـ “لصيفر” وهو من سكان مدينة بنغازي وأحد مقاتلي كتيبة شورى ثوار بنغازي وشارك في القتال ضد القوات المسلحة في مدينة بنغازي برفقة الإرهابي وسام بن حميد.

“لصيفر” هو شقيق عمر لصيفر الذي قتل في 15 مايو عام 2019 بغارة جوية استهدفت موقعهم بالعاصمة طرابلس.

تمكن “لصيفر” من الفرار رفقة شقيقه عمر لصيفر خارج بنغازي عام 2016 بعد مقتل وسام بن حميد واستقر بمدينة زليتن وانضم لميليشيا ثوار زليتن، وتم رصده اثناء مشاركته مع الحشد الميليشياوي في العاصمة طرابلس وذلك بعد نشره صور ومقاطع فيديو توضح تواجده بمحاور القتال.

وأظهر الإصدار الإرهابي مهند الحاسي الملقب بـ “فطسه” وهو من سكان مدينة بنغازي مواليد 1993 وأحد مقاتلي شورى بنغازي وسبق له وأن شارك في معارك البلاد وأبوعطني.

“فطسه” فر خارج بنغازي عن طريق جرافة باتجاه مصراتة، وتم رصده أثناء مشاركته مع الحشد الميليشياوي في العاصمة طرابلس وذلك بعد نشره صور ومقاطع فيديو توضح تواجده بمحاور القتال.

كما أظهر الإصدار الإرهابي عبد القادر الدرناوي الملقب بـ “زياد” وهو من سكان مدينة درنة مواليد 2000 شارك في القتال ضد القوات المسلحة في مدينة درنة قبل أن يفر خارج المدينة باتجاه مصراتة وتم رصده أثناء مشاركته مع الحشد الميليشياوي في العاصمة طرابلس.

قتل “زياد” قتل في 4 يوليو الجاري أثناء مشاركته مع الحشد الميليشياوي المتحالف مع المجموعات الإرهابية جراء الاشتباكات مع القوات المسلحة في طرابلس.

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