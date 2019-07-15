بلدية سرت وهالو ترست تناقشان آلية إزالة الألغام والتدريب

استعرضت منظمة هالو ترست الإنجليزية المكلفة بإزالة الألغام والمخلفات، آلية عملها في سرت، والذي يهدف إلى المساعدة في إزالة المخلفات الحربية والألغام، ووضع آلية لتدريب الشباب، من خلال توفير فرص عمل لهم بالمنظمة، حسب التخصصات المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير برنامج العمليات الإقليمي بمنظمة هالو ترست، مع عميد بلدية سرت، مختار المعداني، حيث أوضح الأخير أنه سيتم وضع آلية للتنسيق بين البلدية والمنظمة في خطة العمل المتعلقة بإزالة الألغام والمخلفات الحربية والأجسام الخطيرة جراء حرب تحرير سرت عام ألفين وستة عشر .

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