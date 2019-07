أكد وزير المالية العراقي الأسبق، باقر جبر الزبيدي، أن “أبو بكر البغدادي غير موجود في العراق، حيث تؤكد المعلومات الواردة انه حاليا في ليبيا”.

وأضاف، أن ” البغدادي سيقوم قريبا ببث خطاب من هناك يتضمن دعوة لتنشيط الخلايا النائمة في العراق”.

وأكمل، أنه يتوقع أن “يهاجم التنظيم أيضا مصر وتونس، محاولا اقتطاع جزء من إفريقيا، منطلقا من ليبيا”.

The post وزير عراقي سابق: ” البغدادي” في ليبيا وسيلقي خطابا من هناك قريبا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية