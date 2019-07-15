استياء من انقطاعات الكهرباء في الجوش

يشتكي أهالي بلدة الجوش بالجبل الغربي من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وقد ساد المنطقة ظلام “يأكلك الغول فيه”، فالديجور من كل مكان، وحالة من الصمت المطبق إلا صوت عجلات تحتكّ بالإسفلت فتشق الهواء، هكذا بات حال بلدة الجوش ليلاً، في ظل ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء.

وارتفع بالمنطقة هدير المولدات، في صوت صار مألوفاً لدى سكان كل المناطق خصوصاً الغربية والجنوبية وسط عجز الشركة العامة للكهرباء عن الإيفاء بمتطلبات المواطنين الذين تقع عليهم مسؤولية ترشيد استهلاك الطاقة والتعاطي بإيجابية مع قسم الجباية .

ولا يختلف حال بلدة الجوش عن بقية المناطق لكن السكان يطالبون بمزيد من الدعم ويحثّون على مزيد من المراعاة لظروف مرضاهم.

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