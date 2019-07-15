مواطنون يقبضون على سارق سيارة مرور بسبها

تعرض رجل أمن تابع لمديرية سبها لمحاولة سطو مسلح في الشارع التجاري بحي المهدية.

وقد كان الرائد حمد الأصفر رئيس قسم المرور والتراخيص بالمدينة يقود السيارة التي تعرضت لمحاولة سطو، ونقل عن شهود عيان أن الجاني استغل نزول الأصفر لأحد محال الحلويات في المدينة وركب السيارة في محاولة لقيادتها بعيدا عن المكان.

وأضاف شهود العيان أن السارق تفاجأ بوجود “زوجة الرائد وابنته داخل السيارة” اللتين قاومتاه رغم تهديده لهما بالسلاح الناري؛ ونحجتا بالفعل في عرقلته وتغيير مسار السيارة بعكس الاتجاه ما أدى إلى انفجار الإطار الأيمن الأمامي؛ وتوقف السيارة تماما عن الحركة بجوار “جزيرة المثابة” وهرب “المجرم” بعد فشل محاولة سرقة السيارة.

وتم القبض على المجرم بعد “فزعة” المارة حيث قاموا بمطاردته بين “عمارات السوق المحلي” وتمكنوا من القبض عليه وتسليمه لمركز شرطة القرصة؛ فيما أصيبت “زوجة رئيس قسم المرور”بإصابات طفيقة في يدها جراء مقاومتها للمجرم ورفضها النزول من السيارة.

وتشهد المدينة حالة من الانفلات الأمني وازدياد واضح في حالات السطو والحرابة وسط تقاعس واضح من رجال الأمن.

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