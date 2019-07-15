وزير الصّحة في الحكومة المؤقّتة يُطالب بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة

البيضاء 15 يوليو 2019 (وال)- طالب معالي وزير الصّحة في الحكومة اللّيبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، بتنفيذ كافة القرارات الإدارية والتنظيمية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

هذا وجاء ذلك في تعميم أشاري برقم 1/1-3274/ لسنة 2019م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – موجه إلى مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وشدّد معالي الوزير في التعميم على كافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، بضرورة وضع التوجيه موضع التنفيذ.

وأكد معالي الوزير أن كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات التنظيمية وتعليمات الصادرة، سيتم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة، وضمان سيّر العمل بالمرافق الصحية على الوجه الصحيح. (وال – البيضاء) ر ع/ ر س

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