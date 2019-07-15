مادي: نحن نستنزف المليشيات المسلحة

قال آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الوطني، اللواء إدريس مادي، إن القوات المسلحة الليبية نجحت في إنهاء المرحلة الأولى من العمليات، التي ركزت على استنزاف الميليشيات المسلحة، مشيراً إلى أن قوات الجيش تعكف على الإعداد والتحرك للمرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس.

وأكد مادي، في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية،أن الجيش الوطني عاقد العزم على تحرير البلاد من قبضة الميليشيات المسلحة والمرتزقة والجماعات الإرهابية.

وأشار اللواء، إلى أن قوات الجيش قادرة على دخول قلب طرابلس وتحريرها من قبضة المسلحين والإرهابيين، منبهاً إلى أن الأمر بحاجة لمراجعة الخطوات القادمة والتجهيز والاستفادة من الدروس السابقة.

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