الشركة العامة للكهرباء تعلن دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة اوباري الغازية .

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه بفضل مهندسي وفنيي الشركة المجتهدين الاوفياء ،تم الدخول بالوحدة الغازية الرابعة بمحطة اوباري الغازية وتشغيلها بالنفط الخام وهذا يعني إستمرارها على الشبكة بشكل مستمر ودون توقف باذن الله.

وأوضحت الشركة عبر موقعها أن تشغيل هذه الوحدة الغازية يوفر 123ميجا وات ،وجاري استكمال الاختبارات التشغيلية بالنفط الخام على الوحدة الغازية الثالثة لاضافة اكثر من 250ميجا وات على الشبكة الكهربائية وهو ماسيؤدي الى إستقرار تزويدات الجنوب بالطاقة الكهربائية وأعانة الشبكة الكهربائية بشكل عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية