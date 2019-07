المتوسط

خرجت ليبيا صحبة خمس دول عربية أخرى من مؤشر جودة التعليم دافوس للعام 2019 للسنة الرابعة على التوالي.

وكانت ليبيا في الموسم الدراسي 2013-2014، في مرتبة متأخرة حيث وضعها المؤشر في المرتبة الـ142 من أصل 144 دولة.

