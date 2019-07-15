بدء حملة تطعيمات حجيج بني وليد وتاورغاء

انطلقت صباح أمس الأحد داخل مركز الرعاية الصحية الأولية في مدينة بني وليد حملة التطعيمات الطبية لحجيج بيت الله الحرام لمدينتي بني وليد وتاورغاء.

وبلغ عدد الحجيج المستهدفين بالتطعيمات 115 حاجاً وحاجة منهم 85 من بني وليد و30 من تاورغاء.

ومن المقرر أن تستمر الحملة على مدار يومين متتاليين ويتم خلالها التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي ومرض الانفلونزا الموسمية، كما تم خلال الشهر الماضي إجراء الكشوفات الطبية الخاصة بالحجاج حيث تعتبر مرحلة التطعيم هي المرحلة الأخيرة.

وكانت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة الوفاق، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ في تسيير أولى رحلات الحجيج الليبيين إلى الأراضي المقدسة في الـ30 من الشهر الجاري.

كما أوضحت الهيئة أن الرحلات ستنطلق لنقل حجاج بيت الله الحرام يوميا من مطارات بنغازي وطرابلس ومصراتة، كما أشارت، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن الرحلات ستكون بمعدّل رحلتين أسبوعيًا، مع رحلة واحدة من مدينة طبرق، مؤكدة أن تسيير الرحلات سيمتد حتى الرابع من شهر أغسطس القادم.

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