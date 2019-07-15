طبيب عيون ليبي متطوع يزور غدامس

أطلق طبيب العيون محمد اللافي من طرابلس مبادرة إنسانية بتطوعه لعلاج الحالات المرضية في مستشفى غدامس العام مجانا والتي استمرت ثمانية أيام.

وتمكن اللافي خلال هذه الحملة التطوعية من إجراء الكشف الطبي والفحوصات لـ 400 مريض من مناطق غدامس وما جاورها، كما تمكن من إجراء 6 عمليات صغرى وعاجلة وفقا لما توفر من إمكانيات في مستشفى المدينة.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه غدامس كغيرها من المناطق الصحراوية المهمة من نقص حاد في العناصر الطبية والطبية المساعدة، وقد سام هذا الطبيب بمبادرته الفردية في تخفيف المعاناة والألم عن المصابين وتجنبهم تكبد عناء ومشاق السفر، حيث كان المرضى في السابق يضطرون للسفر إلى طرابلس بمسافة تقارب 600 كيلومتر في ظروف صعبة في ظل انعدام معايير السلامة على الطرقات ونقص في البنزين وشح حاد في السيولة.

ويعد هذا النوع من المبادرات الشخصية أكثر فاعلية وذو وقع أكبر من تلك التي تدعمها جهات مسؤولة اعتبارية، وتَجسَّد ذلك من خلال الوقع الإيجابي على المرضى الذين شعروا بأن هنالك من ينظر إليهم ويهتم لحالهم.

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