المتوسط

تكرر انقطاع التيار الكهربائي في بلدة الجوش بالجبل الغربي، وأعرب الأهالي عن استيائهم من ذلك خاصة بعد أن ساد المنطقة ظلام “يأكلك الغول فيه” حسب تعبير الأهالي.

ولجأ الكثير من المواطنين إلى المولدات خصوصاً الغربية والجنوبية في ظل عجز الشركة العامة للكهرباء عن الإيفاء بمتطلبات المواطنين .

ولا يختلف حال بلدة الجوش عن بقية المناطق لكن السكان يطالبون بمزيد من الدعم ويحثّون على مزيد من المراعاة لظروف مرضاهم.

